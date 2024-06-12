11 Haziran reyting sonuçları: Bahar dizisi sezon finaliyle reytingleri yıktı geçti 11 Haziran 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 Haziran Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.