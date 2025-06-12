11 Haziran reyting sonuçları: Eşref Rüya dizisi reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 HAZİRAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Total grubunda ikinci sıraya Sahipsizler dizisi, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yerleşti.