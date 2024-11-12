11 Kasım reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde zirvede Now TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar” yer aldı. Onu 2. sırada Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir” takip ederken, 3. sırada Atv’deki “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB grubunda da 1. sırada “Kızıl Goncalar” bulunurken, 2. sırada TRT1’deki “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” ve 3. sırada TV8’in sevilen yarışması “Masterchef Türkiye” yer aldı. Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir” bu kategoride 7. sırada yer aldı.

ABC kategorisinde ise 1. sırada “Kızıl Goncalar”, 2. sırada “Uzak Şehir”, ve 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.