11 Mart 2024 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? Bugünün altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki altın bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum...

ensonhaber.com

Son günlerde yükseliş trendine giren altın fiyatlarının son durumu merak uyandırdı.

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Altını olanlar ve altın almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

İnternette en çok 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, 11 Mart 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.242,59 TL

Satış: 2.242,88 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.857,16 TL

Satış: 3.945,01 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 15.983,00 TL

Satış: 16.225,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.690,22 TL

Satış: 7.890,01 TL

Altın ons

Alış: 2.178,86 Dolar

Satış: 2.179,14 Dolar