11 Mart Pazartesi iftar saat kaçta? İftar vakitleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir...

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Mübarek ayı oruç tutarak geçirecek olan milyonlarca Müslüman, sahura kalkıp niyet etti.
Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.
Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor.
İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, 2024 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.
Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 11 Mart 2024 Cuma illerin akşam ezanı ve iftar saatleri..
11 Mart 2024 iftar vakitleri
İstanbul: 19:13
Ankara: 18.58
İzmir: 19:21