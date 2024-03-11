11 Mart Pazartesi iftar saat kaçta? İftar vakitleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan'ın ilk orucunu tutanlar, akşam ezanını bekliyor. Peki, 11 Mart Pazartesi günü iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte illere göre iftar vakti...

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Mübarek ayı oruç tutarak geçirecek olan milyonlarca Müslüman, sahura kalkıp niyet etti.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor.

İftar vakitlerini öğrenmek isteyenler, 2024 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 11 Mart 2024 Cuma illerin akşam ezanı ve iftar saatleri..

11 Mart 2024 iftar vakitleri

İstanbul: 19:13

Ankara: 18.58

İzmir: 19:21

Diyanet illere göre iftar vakitleri 2024