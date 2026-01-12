Başarı belgesi hesaplama 2026: Kaç puanla takdir/ teşekkür alınır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

17 Ocak Cuma günü, sömestr tatili başlayacak ve öğrenciler 15 günlük bir tatil yapacak.

Ancak öncesinde binlerce öğrenci, karne heyecanı yaşayacak.

Dönem boyunca aldıkları notlar, başarı olarak karnelerine yansıyacak.

Belirli puanı sağlayan öğrenciler karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini almayı hak edecek.

Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır 2026? Kaç puanla takdir teşekkür alınır? İşte 2026 belge hesabı...

ORTAOKUL TAKDİR/TEŞEKKÜR NASIL ALINIR 2026

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

LİSE TAKDİR/TEŞEKKÜR NASIL ALINIR 2026

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.