Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 kar tatili mi, hangi illerde? İstanbul, Ankara, Sakarya, Tekirdağ...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde Pazartesi günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler bu kez Salı gününe çevrildi.

Öğrenci ve veliler, 13 Ocak 2026 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken “yarın okullar tatil mi?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Valiliklerden gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin son dakika gelişmeleri dikkatle izleniyor.

Peki; 13 Ocak 2026 Salı okullar tatil mi? İşte açıklamalar...

13 OCAK 2026 OKULLAR TATİL Mİ

Bugün; İstanbul, Kahramanmaraş, Tunceli ve Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

13 Ocak Salı günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.