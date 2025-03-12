11 Mart reyting sonuçları: Kral Kaybederse, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

11 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. Sırada Kral Kaybederse, ikinci sırada Bahar, üçüncü sırada Esra Erol’da yer aldı.

AB kategorisinde Kral Kaybederse birinci oldu. Bahar 2. sırada yer aldı. 3. sırada ise Mehmed: Fetihler Sultanı yer aldı.