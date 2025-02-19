113. Dönem ÖGG sonuçları: Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından özel güvenlik seçimi için düzenlenen 113. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavları 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi.

Binlerce güvenlik görevlisi adayının katılım sağladığı sınavın ardından tüm gözler sonuç tarihine odaklandı.

Sınava giren adaylar tarafından başlanan sınav soruları ve cevapları konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu.

Yayımlanan kılavuza göre, 2025 yılının ilk ÖGG sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.