115. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman? 2025 ÖGG sınav tarihi...

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 115. Özel Güvenlik Sınavının tarihi merak ediliyor.

Sınava girmek isteyen binlerce aday sınavın yapılacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Silahlı ve silahsız özel güvenlik sınavına katılacak adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek.

115. Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.