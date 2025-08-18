116. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman? Özel Güvenlik (ÖGG) 2025 sınav takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 116. Özel Güvenlik Sınavının tarihi merak ediliyor.

Sınava girmek isteyen binlerce aday sınavın yapılacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Silahlı ve silahsız özel güvenlik sınavına katılacak adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek.

116. Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavın ardından 25 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulamalı atış sınavları gerçekleştirilecek.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 26 Ağustos’ta yayımlanacak. Yazılı sınav sonuçlarının ise 12 Eylül 2025’te açıklanması bekleniyor.