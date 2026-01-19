Milletvekili maaşları 2026: Güncel vekil ve bakan maaşı ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı derken; Milletvekili ve bakan maaşları da yükseldi.

2026 yılında geçerli olacak güncel milletvekili maaşları, vatandaşların gündemine geldi.

Mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olan Cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşları, yeni yılın ilk ayı itibarıyla güncellendi.

Peki; milletvekili maaşı ne kadar oldu 2026? Bakan maaşı ne kadar, kaç TL? 2026 güncel maaşları...

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR 2026

Milletvekili maaşına 2026 ocak ayında enflasyon farkı kadar zam yapıldı.

Aktif milletvekili maaşı 273 bin 196 lira olarak belirlenirken, emekli milletvekili aylıkları ise 177 bin 658 liraya çıkarıldı.

BAKAN MAAŞI NE KADAR 2026

Kabinede görev alan bakanların maaşları ise ocak zammıyla birlikte 280 bin 135 lira olarak kesinleşti.

Bakanlık görevini yürüten bir ismin emeklilik hakkı da bulunuyorsa, eline geçen toplam aylık miktar 456 bin 993 lira olacak.