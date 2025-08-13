12 Ağustos reyting sonuçları: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi galibiyeti rekor kırdı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 AĞUSTOS SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Karşılaşması” zirvede yer alırken, “Masterchef Türkiye” ikinci, “Now Ana Haber” ise üçüncü sıraya yerleşti.

AB’de 1. sırada “Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Aşk-ı Memnu (Tekrar Bölüm)” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Now Ana Haber” yer aldı.