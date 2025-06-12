12 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Haber Merkezi
Altın fiyatları 12 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...
Gram altın
Alış: 4.247 TL
Satış: 4.248 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.759 TL
Satış: 6.912 TL
Yarım altın
Alış: 13.476 TL
Satış: 13.824 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.011 TL
Satış: 28.434 TL