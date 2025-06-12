12 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Haber Merkezi

Altın fiyatları 12 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Gram altın

Alış: 4.247 TL

Satış: 4.248 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.759 TL

Satış: 6.912 TL

Yarım altın

Alış: 13.476 TL

Satış: 13.824 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.011 TL

Satış: 28.434 TL