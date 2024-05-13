12 Mayıs reyting sonuçları: Survivor All Star, Teşkilat, Yargı... Bakın zirvede kim var 12 Mayıs 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 Mayıs Perşembe reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

AB'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.