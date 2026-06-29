Felipe Augusto, Zenit'e transfer oldu
Zenit, Trabzonspor forması giyen forvet oyuncusu Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Trabzonspor forması giyen Brezilyalı forvet Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile Trabzonspor arasında Felipe Augusto'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun artık mavi-beyazlı ekibin formasını giyeceği ifade edildi.
ZENIT'İN AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Zenit, Felipe Augusto'yu St. Petersburg'da karşılıyor. Kendisine mavi-beyazlı formayla bol gollü ve başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi