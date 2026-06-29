Nikol Paşinyan, İsrail'in provokasyonuna gelmedi: Silah olarak kullanılmamalı

İsrail hükümeti, 1915 olaylarını oy birliğiyle “soykırım” olarak tanıma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından kabineye sunulan kararın yürürlüğe girmesi için İsrail parlamentosunun onayı gerekiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı kararı “tarihi” olarak nitelendirirken, Saar yaptığı açıklamada, “İsrail’in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEK İSTİYOR

Kararın ardından Türkiye’den sert tepki geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Gazze’deki eylemleri nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu hatırlatılarak, bu adımın dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Hukuki ve tarihi gerçekleri tamamen yok sayan bu karar kötü niyetli bir girişimdir” denilerek, bunun diplomatik bir çaresizlikten kaynaklandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Benjamin Netanyahu hükümetinin uluslararası arenada giderek artan baskı altında olduğuna dikkat çekerek, Filistin halkına yönelik işlenen suçlar nedeniyle hukuk önünde hesap vermesi için Türkiye’nin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

PAŞİNYAN'DAN "YANIT VERME GEREĞİ GÖRMÜYORUZ" AÇIKLAMASI

İsrail'in 1915 olayları adımı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a da soruldu. Gazeteciler İsrail'in kararını nasıl karşıladığı konusunda Paşinyan'a fikrini sorarken, Ermenistan Başbaknı Nikol Paşinyan ise İsrail'in bu adımı ile ilgili bir yanıt vermeyeceklerini söyledi.

Paşinyan, 1915 olaylarının bir diplomatik silah haline getirilmesi ile ilgili meselelere dahil olmayacaklarını, bunu Ermenistan'ın çıkarlarına uygun bulmadıklarını dile getirdi.

Paşinyan, "Bu nedenle yanıt verme gerekliliği duymuyoruz" dedi.

AZERBAYCAN DA İSRAİL'E TEPKİLİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümeti tarafından alınan 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya yönelik kararın tarihi gerçekleri çarpıttığı, bölgede kalıcı barış ve uzlaşma çabalarına zarar verdiği belirtilerek, İsrail hükümetine kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili aldığı karar ciddi endişe vericidir. 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanaklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez. Bu tür adımlar uzlaşma ve karşılıklı anlayışa hizmet etmez, aksine mevcut çelişkileri daha da derinleştirir ve bölgede kalıcı barış ve uzlaşma çabalarını engeller. İsrail hükümetini bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Azerbaycan, tarihi gerçekleri koruma, uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterme ve bölgede kalıcı barışı teşvik etme yönündeki tutarlı tutumunu sürdürecektir" denildi.