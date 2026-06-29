İstanbul'da 83 yaşındaki adam 1.758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

16 Nisan’da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ikamet eden 83 yaşındaki Emekli D.K., telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1.758 adet Cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

ŞANLIURFA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen M.U., H.T., İ.A., F.K. ve S.A.'nın kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler, 29 Haziran’da İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında organizatör olduğu değerlendirilen H.U. ile "atıcı" konumundaki A.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.