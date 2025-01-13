12 Ocak Pazar reyting sonuçları: Survivor, Teşkilat, Eltilerin Savaşı... İşte zirvedeki yapım

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Totalde birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB grubunda da sıralama değişmedi. Birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC grubunda üçüncü sıranın sahibi değişti. Birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Teşkilat özet bölümü yer aldı.