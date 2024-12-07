120 dil garanti! ŞOK taşınabilir tercüman getiriyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

ŞOK marketleri, 11-17 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim fırsatlarını içeren aktüel ürünler kataloğunu paylaştı.

Bu hafta müşterilerin yoğun ilgi göstereceği fırsatlarda, günlük yaşamı kolaylaştıracak çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

ŞOK’un yeni kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında robot süpürge, cam temizleme robotu gibi ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün bulunuyor.

Hem teknoloji meraklıları hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için sınırlı sayıda ürünün indirimli fiyatlarla satışa sunulacağı katalogda fırsatlar bir arada yer alıyor.

Kataloğun en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de taşınabilir dil çeviri cihazı oldu. Uygun fiyatı ve 2 yıl garanti özelliğiyle ilgi görüyor.

İşte ŞOK 11 Aralık Aktüel Katalog…