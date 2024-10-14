13 Ekim reyting sonuçları: Deha mı, Teşkilat mı? İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda, birinci sırada TRT1’de yayınlanan aksiyon dolu dizi "Teşkilat" yer aldı. İkinci sırayı Show TV’nin iddialı yapımlarından "Deha" alırken, üçüncü sırada ise Now TV’de izleyiciyle buluşan drama dizisi "Kirli Sepeti" yer aldı.

AB kategorisinde, yine "Teşkilat" zirveyi kimseye bırakmadı ve birinci sırada yer aldı. Show TV’de yayınlanan "Deha" burada da ikinci sırada kendine yer bulurken, üçüncü sırada TV8’in popüler yemek yarışması "Masterchef Türkiye" yer aldı.

ABC1 grubunda ise tablo değişmedi. Yine "Teşkilat" birinci, "Deha" ikinci sırada yer alırken, "Masterchef Türkiye" üçüncü sırada izleyicinin beğenisini kazandı.