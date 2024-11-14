13 Kasım reyting sonuçları: Kuruluş Osman zirveyi bakın kime kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Totalde ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi, üçüncü sırada Esra Erol yer aldı.

AB grubunda zirvenin sahibi Leyla dizisi oldu. İkinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

ABC grubunda birinci sıradaki yapım yine Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi oldu. Kuruluş Osman ikinci sırada, Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı.