13 Mart reyting sonuçları: Sandık Kokusu'ndan beklenmedik düşüş!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
13 Mart Çarşamba reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.
AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.