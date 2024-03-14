13 Mart reyting sonuçları: Sandık Kokusu'ndan beklenmedik düşüş! 13 Mart 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Mart Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.