13 yaşındayken evlendirilmişti! Safiye Soyman "İşte ben küçük gelin" notuyla paylaştı... Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden olan Safiye Soyman gelin olduğu zamanlardan kareler paylaştı. Henüz 13 yaşında olduğu gelinlikli kareyle dikkatleri topladı.

Haber Merkezi

Türk sanat müziği sanatçısı olan Safiye Soyman renkli ne neşeli kişiliği ile oldukça seviliyor. Geçtiğimiz aylarda oğlunun kaybıyla acı dolu günler yaşayan Soyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile birlikte Dünya Güzellerim adlı program ile televizyon ekranlarında seyircilere renkli anlar yaşatan Soyman son paylaşımıyla dikkat çekti.

Henüz 13 yaşındayken evlendirildiği yıllara ait kareyi “İşte ben küçük gelin” notuyla paylaştığı kare sosyal medyada gündem oldu.

ÇOCUK GELİN SAFİYE SOYMAN

Ünlü sanatçı, daha önce katıldığı bir televizyon programında da, ailesinin kararıyla zorla evlendirildiğini ve mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü söyleyerek gündem olmuştu.

Ayrıca Soyman katıldığı programda, 14 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, o dönemde yaşadığı zorlukları da dile anlatmıştı.