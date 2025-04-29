Engelli öğretmen atamalarında 2025 yılı için bin 381 kontenjan ayrılmıştı. Engelli öğretmen adayları 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamladı.
Ön başvurusu onaylanan öğretmen adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yerleştirmelere ilişkin son gelişmeleri yakından takip eden öğretmen adayları sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası engelli öğretmen atamaları için tarih verdi. Peki, 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 30 Nisan Çarşamba günü engelli öğretmenin atamasının gerçekleşeceğini açıkladı.
Bilgisayar ortamında yapılacak engelli öğretmen atamaları EKPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir.
Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.