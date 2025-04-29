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1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı için gerçekleştirilecek olan bin 381 engelli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atama hakkı kazanan öğretmen adayları başvurularını tamamlamalarının ardından sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, 1381 Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?