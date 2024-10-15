14 Ekim reyting sonuçları: Millilerin zaferi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

1. sırada TV8’de yayınlanan "İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması" yer aldı. 2. sırada Now TV’de ekrana gelen "Kızıl Goncalar" dizisi yer buldu. 3. sırada ise yine TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

1. sırada "İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması" bir kez daha zirveyi kaptı. 2. sırada ise "Kızıl Goncalar" dizisi yer aldı. 3. sırayı "Kızıl Goncalar" dizisinin özeti aldı.

ABC grubunda da zirvede "İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması" yer aldı. 2. sırayı "Kızıl Goncalar" dizisi alırken, 3. sırada "Kızıl Goncalar" dizisinin özeti yer aldı.