14 Ekim Türkiye-İzlanda maçı ertelendi mi, oynanacak mı? UEFA'nın son kararı...

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşılaşacak.
Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
İzlanda-Türkiye maçının Laugardalsvöllur Stadı'ndaki don nedeniyle yarına ertelenebileceği öne sürülüyor.
Bu kapsamda, maçın ertelenip ertelenmediği milyonların gündeminde yer alıyor.
Peki; Türkiye-İzlanda maçı oynanacak mı, ertelendi mi? Karar açıklandı mı? İşte yanıtı...
TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI 14 EKİM 2024
İzlanda'daki soğuk hava Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don yaşanmasına neden oldu.
İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapacak.
Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak.