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14 Ekim Türkiye-İzlanda maçı ertelendi mi, oynanacak mı? UEFA'nın son kararı...

14 Ekim Türkiye-İzlanda maçı ertelendi mi, oynanacak mı? UEFA'nın son kararı... UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçı, don olayı nedeniyle ertelenmesi gündemde. Futbol severler maçın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki; Türkiye İzlanda maçı ertelendi mi, oynanacak mı? İşte UEFA kararı...