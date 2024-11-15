14 Kasım reyting sonuçları: İnci Taneleri koltuğu kaptırdı! İşte zirvenin yeni sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Now TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “İnci Taneleri”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Siyah Kalp” yer aldı.

AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti, 3.sırada “Hudutsuz Sevda” yer aldı.