14 Mart reyting sonuçları: İnci Taneleri reytingleri altüst etti 14 Mart 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 Mart Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2. sırada “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada “Survivor All Star 2024” yer aldı.

AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Survivor All Star 2024”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star 2024” yer aldı.