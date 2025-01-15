14 Ocak reyting sonuçları: Bir Gece Masalı düşüşte! İşte reytinglerin birincisi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar da günün en çok izlenen dizisi oldu. AB ve ABC gruplarında ilk sırada yer alan Bahar Totalda ikinci sırada yer aldı.

ATV'nin Bir Gece Masalı dizisi Totalde üçüncü sırada yer alırken, AB grubunda büyük bir düşüş yaşadı ve 14. sıraya kadar geriledi. ABC grubunda da 9. sırada yer alabildi.