14 Ocak’a hazır olun! BİM’de indirim yağmuru başlıyor: Süt, peynir, tavuk, deterjan…

Haber Merkezi

BİM, Ocak ayına özel hazırladığı yeni aktüel kataloğuyla yine bütçe dostu ürünleri müşterileriyle buluşturuyor.

14 Ocak’tan itibaren geçerli olacak kampanyalar, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlar sunuyor.

Bu haftaki kataloğun öne çıkan ürünleri arasında peynir, piliç eti ve deterjan gibi günlük ihtiyaçlar yer alıyor.

Bunun yanı sıra sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve çamaşır deterjanı gibi temizlik ürünleri de dikkat çekiyor.

Ayrıca, gıda ve temizlik ürünlerinin dışında kişisel bakım ürünleri de bu hafta raflarda yerini alacak.

İşte BİM 14 Ocak indirim kataloğu…