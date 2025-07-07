140 yıllık gizem: La Sagrada Familia neden tamamlanamıyor? İşte yanıtı...

Dünyanın en ünlü yapılarından biri olarak kabul edilen La Sagrada Familia, tamamlanamayan bir başyapıt olarak yıllardır gündemde yer alıyor.

Barselona'nın simgesi haline gelen bu devasa bazilikanın inşası 1882 yılında başladı.

Ancak geçen 140 yılı aşkın sürede hâlâ bitirilememesi, ziyaretçilerin ve mimarlık meraklılarının aklında hep aynı soruyu bırakıyor: La Sagrada Familia neden bitmiyor?

Projenin mimarı Antoni Gaudí, yapının oldukça karmaşık bir tasarıma sahip olmasını planladı.

İnşaat sürecinde hem maddi kaynak yetersizlikleri hem de teknik zorluklar nedeniyle çalışmalar sık sık aksadı.

Ayrıca Gaudi'nin 1926'daki ölümünden sonra projenin orijinal planlarını tam olarak yorumlayabilen bir ekip bulmak kolay olmadı. Buna ek olarak İspanya İç Savaşı sırasında çizimlerin büyük kısmı zarar gördü.

Günümüzde modern teknolojinin desteğiyle çalışmalar hızlanmış olsa da, hem detayların korunması hem de devasa ölçekteki sanat eserinin aslına sadık kalınması için inşaat dikkatle yürütülüyor.

Uzmanlar, La Sagrada Familia’nın tamamlanmasının 2030’lu yılları bulabileceğini söylüyor.