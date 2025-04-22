143 kasa kavrulmuş fıstık acil geri çağrıldı: İşte nedeni

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ABD'de geniş bir dağıtım ağına sahip olan Trophy Nut Company, piyasaya sunduğu Heinen'in ballı kavrulmuş fıstık ürünlerinde tespit edilen ciddi bir risk nedeniyle harekete geçti.

Şirket, tam 143 kasalık ürünü gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı. Ürünün içeriğinde kaju izleri bulunabileceği bildirildi.

Ancak bu bilgi ambalaj üzerinde net şekilde belirtilmediği için, özellikle kajuya karşı ciddi alerjik reaksiyon gösteren bireyler için durum son derece riskli hale geliyor.

ETİKETİ VE İÇERİĞİ FARKLI

Ballı Kavrulmuş Fıstık olarak etiketlenen ürünün kaju fıstığı içerdiğine dair bir tüketici şikayeti alındıktan sonra geri çağırmaka başlatıldı.

Daha sonraki soruşturma, sorunun şirketin üretim ve paketleme süreçlerindeki geçici bir arızadan kaynaklandığını gösterdi.

Bu ürünü satın alan tüketicilerin geri iade için Heinen's Grocery mağazalarına gidebilecekleri belirtildi.