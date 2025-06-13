15 dakika bekletin, batık tüylere veda edin...

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Tüy batmaları estetik açıdan rahatsız edici olmasının yanı sıra, mayo/bikini giymek ya da kısa kıyafetler tercih etmek isteyen birçok kişi için özgüven kaybına da yol açabiliyor.

En çok da yazın...

Özellikle bacak, bikini bölgesi ve koltuk altlarında oluşan batıklar; kırmızı, kabarık ya da iltihaplı görünerek dikkat çekiyor.

Batıklardan acısız ve doğal yöntemlerle geçirmek isteyenler, bir çözüm arıyor.

Öncelikle tüy batmasının ana nedeni, kılların üst deriyi geçememesidir. Bu nedenle haftada 2-3 kez peeling yapmak çok faydalıdır.

Ancak uygulayacağınız en etkili yöntemi paylaşıyoruz:

Çay ağacı yağı tek başına mucize yaratmaz ama düzenli bakım rutininin parçası olarak kullanıldığında tüy batıklarını önlemede ve tedavi etmede oldukça etkilidir.

2-3 damla çay ağacı yağına1 çay kaşığı zeytinyağı, hindistancevizi yağı ya da başka bir doğal yağ ekleyin. Çünkü çay ağacı yağı saf haliyle cildi yakabilir.

Karışımı pamukla batık olan yere sürün. Sadece batığın olduğu yere uygulayın.

Günde 1 veya 2 kez yeterli olacaktır.