15 Haziran reyting sonuçları: Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 HAZİRAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları belli oldu. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi tüm kategorilerde zirveyi kaptı.

Total ve AB grubunda ikinci sırada Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.