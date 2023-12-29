15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Bu testi çözebilenin IQ’su 120 çıkıyor! Resimde ardı ardına sıralanmış ördeklerden farklı olanını bulmak yüksek IQ’lu olduğunuzu ortaya koluyor. İşte, 15 saniye süren o test…

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Optik ilizyon yöntemi ile hazırlanmış olan faklı bir IQ testini sizlerle buluşturmak için karşınızdayız. Görsel zekanızı ve bilişsel yetenekleinizi ölçen bu testlerdeki amaç en kısa sürede farklı olan nesneyi ayırt edebilmektir.

IQ seviyenizi gün yüzüne çıkartacak olan bu testte farklı olan ördeği bulmanız için 15 saniyenz var. Hazır olun… Faklı ördeği verilen süre içinde bulabilenlern IQ seviyesi 120’den yüksek sayılıyor.

Aşağıda yer alan görselde yan yana dizilmiş ördek resimleri görüyorsunuz. İlk bakışta hepsi aynı gibi görünse de, bu resimlerden biri diğerlerinden farklı.

Sizlerden istenen ise farklı olan ördeği 15 saniyede bulmanız. Birebir benzer olan bu ördeklerin içinden farklı olanı bulmak düşündüğünüzden çok daha zor olacak. Yalnızca dahi olanlar resimdeki farklı ördeği 15 saniyede buluyor.

Süreniz başlıyor, resimde yer alan ördeklerden farklı olanı bulmaya hazır mısınız? Resime bakar bakmaz farklı olanı görebildiniz mi?

Resimdeki farklı ördeği 15 saniyede bulanları tebrik ederiz. Sizler görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi bir kez daha kanıtlamış oldunuz.

Eğer bulamadıysanız hiç üzülmeyin sizler için farklı olan ördeği aşağıda yer alan görselde belirtik. Hadi gidip bakalım…