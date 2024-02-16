15 Şubat reyting sonuçları: İnci Taneleri reytingleri sildi süpürdü 15 Şubat 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Şubat Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “İnci Taneleri”, 2. sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti, 3.sırada Now TV’de ekrana gelen “Hudutsuz Sevda” yer aldı.

AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti, 3.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri” dizisinin özeti, 3.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star” yer aldı.