15 tatilde aileler nasıl vakit geçirmeli? İşte çocuklar için etkinlik önerileri... Okulların tatile girmesiyle birlikte aileler çocuklarıyla tatili en güzel şekilde değerlendirmek istiyor. Peki sömestırda aileler nasıl vakit geçirmeli? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 19 Ocak Cuma günü itibariyle tamamlandı. Milyonlarca öğrenci iki hafta sürecek olan 15 tatile başladı.

Milyonlarca öğrenci yoğun bir eğitim öğretim döneminden sonra sömestir tatiline girdi. Yarıyıl tatilinde dinlenmek ve eğlenmek isteyen çocuklar okul dönemindeki stres, kaygı, telaş ve yorgunluklarını atmak istiyor.

Uzmanlara göre tatil döneminde çocuklar üzerinde ders çalışma baskısı kurmamak son derece önemli.

Yarıyıl tatili için çocuğun ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak gelişmesini sağlayacak etkinlikler planlamak, çocukların yeni döneme motive olmuş bir şekilde başlamasını sağlar.

Unutmayın, çocuklar için oyun ve etkinlik planlaması yapılırken mutlaka onların da görüşü alınmalıdır.

Çocuk, tatil boyunca kendi yaşıtları ile birlikte zaman geçirebilmeli ve bunun yanı sıra da ailesiyle beraber dost, akraba ziyaretleri yapmalıdır. Böylece insan ilişkilerinin değerini daha iyi anlayacak ve sosyal zekasını da geliştirme imkanı bulacaktır.

Tatil döneminde tüm bu etkinlikleri yaparken yavaş yavaş bir sonraki dönemde neler yapılması gerektiği planlanabilir. Bu sayede gelecek dönem çok daha planlı geçirilebilir.

Çocukların tatilde vakit geçireceği oyun ve etkinlikler

Çocukların tatillerini verimli geçirmelerini sağlayacak pek çok etkinlik bulunmaktadır. Yaşadığınız şehirde gerçekleştirilen, ücretli ya da ücretsiz birçok etkinliğe katılabilir veya evinizde eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz.

Yarıyıl tatili boyunca çocuğunuzun katılabileceği bazı etkinlikler şu şekilde;

- Çocuklar için sinema ve tiyatro,

- Resim, heykel kursları

- Eğlenceli matematik, felsefe kursları

- Çocuklar için yemek kursları

- Yüzme, kayak ve diğer sporlar

- Satranç

- Müze gezileri

- Başka bir şehir veya ülkeye gitmek

- Kodlama kursları

- Oyun parkları ve eğlence merkezleri

- Maket yapma atolyeleri

- Müzik kursları

- Hayvan barınaklarını ziyaret

- Resimli tatil günlüğü yapmak

- Doğada kamp yapmak