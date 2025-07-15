15 Temmuz darbe girişimi hangi yıl oldu? 15 Temmuz'da kaç kişi şehit oldu?

Türkiye'nin yakın tarihindeki en karanlık gecelerden biri olan 15 Temmuz darbe girişimi, 2016 yılında yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanmasına bağlı bir grup asker tarafından gerçekleştirilen bu hain girişim, halkın iradesiyle bastırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara dökülen milyonlar, demokrasiyi korumak için canı pahasına direndi.

Darbe girişimi sırasında yurt genelinde büyük çatışmalar yaşanırken, tanklar, savaş uçakları ve helikopterlerle birçok noktaya saldırılar düzenlendi.

Bu kalkışma sonucunda 251 vatandaşımız şehit düştü, 2 binden fazla kişi ise yaralandı.

15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisine nasıl sahip çıktığının simgesi olarak tarihe geçti.

Bu acı gün her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılmakta ve şehitler rahmetle, gaziler minnetle yad edilmektedir.