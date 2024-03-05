1,5 ve 9'uncu sınıflar dikkat! 2024/2025 eğitim öğretim yılında resmen değişecek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın detayları hakkında bilgi verdi. Yeni eğitim öğretim yılında 1,5 ve 9'uncu sınıfları etkileyecek değişiklikler geliyor.

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak, yeni müfredatın detayları hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.

Yusuf Tekin açıklamasında "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin kitabı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tekin ayrıca "Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Yeni Eğitim Öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" dedi.