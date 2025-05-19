15.000 TL nakit destek başladı: Tek şartı var...

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Kurban Bayramı yaklaşırken Garanti BBVA, müşterilerine kazandıracak yeni kampanyasını duyurdu.

“Yakınını Davet Et Kampanyası” ile hem mevcut müşteriler hem de davet ettikleri yakınları bayram öncesi ekstra kazanç elde etme şansı yakalıyor.

1 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Garanti BBVA Mobil üzerinden yapılan her başarılı müşteri daveti için hem mevcut müşteri hem de yeni müşteri olan kişi 750 TL bonus kazanıyor.

Kampanyadan maksimum fayda sağlamak isteyenler, toplamda 15.000 TL’ye kadar bonus kazanabiliyor.

İşte kampanyanın şartları:

15.000 TL BONUS FIRSATI

Bonus kredi kartı veya Paracard sahibi bireysel müşterilere özel olan bu kampanya, 1 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen mevcut müşteriler, Garanti BBVA Mobil > Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Etadımlarını izleyerek kendilerine özel bir promosyon kodu oluşturabiliyor.

Bu kodu yakınlarıyla paylaşarak hem kendileri hem de yeni müşteri olan kişiler 750 TL bonus kazanma fırsatı yakalıyor.

Her müşteri için oluşturulan davet kodları kişiye özeldir ve sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Kampanya kapsamında ödül kazanan müşterilere bonus yüklemeleri en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılacak.

Kampaya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.