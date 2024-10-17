16 Ekim reyting sonuçları: Kuruluş Osman reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada Atv’nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman", 2. sırada Now TV’de izleyiciyle buluşan "Leyla Hayat… Aşk… Adalet…", 3. sırada ise Atv’nin sevilen programı "Esra Erol’da" yer aldı.

AB kategorisinde 1. sıraya "Leyla Hayat… Aşk… Adalet…" yerleşirken, 2. sırada "Kuruluş Osman", 3. sırada ise TV8’in popüler programı "Masterchef Türkiye" listede yer buldu.

ABC grubunda da zirve yine "Kuruluş Osman"'ın! 2. sırada "Leyla Hayat… Aşk… Adalet…", 3. sırada ise "Masterchef Türkiye" yer aldı.