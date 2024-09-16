16 Eylül GASKİ su kesinti listesi: Gaziantep'te uzun süreli su kesintisi...
Hüseyin Topuz

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.

Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara cevap arıyorlar.

16 Eylül 2024 Pazartesi günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.

Peki, Gaziantep'te hangi ilçelerde yaşanacak? İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

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Hüseyin Topuz
Editör