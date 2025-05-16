16 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?

Haber Merkezi

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Son günlerdeki yağışların ardından barajlardaki su miktarları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 16 Mayıs 2025 Cuma günü itibariyle % 78.75 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

16 Mayıs 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 91.12

- Ömerli : % 91.1

- Kazandere : % 89.4

- Pabuçdere : % 89.01



- Darlık : % 81.49

- Terkos : % 78.77

- Büyükçekmece : % 69.39

- Alibeyköy : % 58.46

- Sazlıdere : % 57.37

- Istrancalar : % 45.45

