16 Mayıs reyting sonuçları İnci taneleri dizisi rakiplerini devirdi 16 Mayıs 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 Mayıs Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “İnci Taneleri”, 2. sırada Now TV’de ekrana gelen “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star” yer aldı.

AB'de 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.