16 Ocak reyting sonuçları: Yabani dizisi Survivor All Star’ı geçti, zirveyi kaptı 16 Ocak 2023 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 Ocak Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yabani yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.