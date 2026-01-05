Abone ol: Google News

Güncel Akademisyen Maaşları 2026: Araştırma görevlisi, doçent, profesör maaşları...

Vatandaşlar tarafından 2026 akademisyen, öğretim görevlisi, profesör, doçent maaşı ne kadar olduğu, yüzde kaç zamlandığı merak ediliyor. İşte, yeni akademisyen maaşları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 16:00
Güncel Akademisyen Maaşları 2026: Araştırma görevlisi, doçent, profesör maaşları...
  • TÜİK Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 2026 Ocak itibarıyla akademisyen maaşları yüzde 18,60 zamlandı.
  • Araştırma görevlisi, doçent ve profesörlerin maaşları sırasıyla 75.804 TL, 100.200 TL ve 132.058 TL oldu.
  • Ek olarak, memurlar toplu sözleşme gereği maaşlarına ek 1000 TL ödeme alacak.

TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve araştırma görevlilerinin 2026 Ocak zamlı maaşları netleşti.

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birleşerek akademisyen maaşlarını yüzde 18,60 oranında artırdı.

Güncel akademisyen maaşlarını sizler için derledik.

İşte, 2026'da geçerli olacak araştırma görevlisi, doçent ve profesör maaşları...

GÜNCEL AKADEMİSYEN MAAŞLARI 2026

Araştırma Görevlisi (7/1) Ocak 2026: 75.804 TL

Doçent (3/1) Ocak 2026: 100.200 TL

Profesör (1/4) Ocak 2026: 132.058 TL

Toplu sözleşme gereği memurlar maaşlarına ek 1000 TL de ödeme alacak.

Bilgi Haberleri