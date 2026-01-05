Güncel Akademisyen Maaşları 2026: Araştırma görevlisi, doçent, profesör maaşları...

- TÜİK Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 2026 Ocak itibarıyla akademisyen maaşları yüzde 18,60 zamlandı.
- Araştırma görevlisi, doçent ve profesörlerin maaşları sırasıyla 75.804 TL, 100.200 TL ve 132.058 TL oldu.
- Ek olarak, memurlar toplu sözleşme gereği maaşlarına ek 1000 TL ödeme alacak.
TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve araştırma görevlilerinin 2026 Ocak zamlı maaşları netleşti.
Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birleşerek akademisyen maaşlarını yüzde 18,60 oranında artırdı.
Güncel akademisyen maaşlarını sizler için derledik.
İşte, 2026'da geçerli olacak araştırma görevlisi, doçent ve profesör maaşları...
GÜNCEL AKADEMİSYEN MAAŞLARI 2026
Araştırma Görevlisi (7/1) Ocak 2026: 75.804 TL
Doçent (3/1) Ocak 2026: 100.200 TL
Profesör (1/4) Ocak 2026: 132.058 TL
Toplu sözleşme gereği memurlar maaşlarına ek 1000 TL de ödeme alacak.