KYK 2026 ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Burs ve kredi zammı...

1 milyona yakın öğrencinin faydalandığı öğrenim kredisi, kredi ve burs şeklinde ödeniyor.

Asgari ücret, emekli ve memur zammının akabinde KYK ödemeleri de artıyor.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora ücretleri de her yıl zamlanıyor.

Geçtiğimiz yıl burs ücretlerine %50 artış yapılırken 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti.

KYK burs zammı için kritik hesaplama yapıldı. Burs ödemelerinin yarın başlayacak olması sebebiyle gözler Kabine Toplantısı’nda çevrildi.

Peki Zamlı KYK burs ödemeleri bu ay yatacak mı? 2026 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026 zamlı burs ücretleri...

KYK 2026 KREDİ VE BURS ÖDEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre KYK kredilerine yüzde 33 zam yapıldı.

Buna göre lisans öğrencileri 2026’da 4 bin TL

Yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL,

Doktora öğrencileri ise 12 bin TL alacak.