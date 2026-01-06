Abone ol: Google News

TK KOOP Market 6-12 Ocak 2026: İster zeytinyağı, ister tereyağı! Fiyatlar düştü...

KOOP Market 6-12 Ocak arasında geçerli olacak fırsatlar arasında temel gıda, şarküteri, süt ürünleri ve hijyen malzemeleri yer aldı. İşte, yeni afişler...

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 11:18
  • KOOP Market 6-12 Ocak 2026 arasında temel gıda ve hijyen ürünlerinde kampanya yapacak.
  • Zeytinyağı, tereyağı, süt ürünleri ve çeşitli hijyen malzemeleri cazip fiyatlarla sunulacak.
  • Müşteriler, yayımlanan yeni kampanya afişleriyle bu fırsatları heyecanla bekliyor.

KOOP Market'te haftanın fırsatları belli oldu.

Yayımlanan yeni kampanya afişleri ile birlikte fırsat ürünleri belirlendi.

Zeytinyağı, tereyağı, tost peyniri, süt, sucuk, çay ve tavuk bonfile başta olmak üzere temizlik ve hijyen malzemeleri de cazip fiyatlara geldi.

6-12 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya için müşteriler heyecanlandı.

İşte, KOOP Market'te kampanyalı ürünler...

