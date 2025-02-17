16 Şubat reyting sonuçları: Şakir Paşa Ailesi rakiplerine yetişemedi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Pazar gecesi ekranlarda kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Ancak Teşkilat, tüm rakiplerini geride bırakarak 1. sıradaki yerini korumayı başardı.

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi AB ve ABC kategorilerinde güçlü bir performans sergileyerek 2. sıraya yerleşti. Ancak total izleyici grubunda 7. sırada kaldı.

Gecenin bir diğer dikkat çeken yapımı Deha, total reytinglerde 6., AB grubunda ise 2.'liğe kadar yükseldi. ABC kategorisinde ise 4. sırada kendine yer buldu.

TOTAL

AB

ABC